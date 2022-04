Vrachtwagen Missie 050 met noodhulpgoederen vertrokken: “We willen meer sturen”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Afgelopen week is er een vrachtwagen met noodhulpgoederen, die zijn ingezameld in een loods van Missie 050 aan de Ulgersmaweg, vertrokken richting Oekraïne. De organisatie wil op korte termijn meer sturen.

Het depot is opgezet door Missie 050 in samenwerking met Kwartiermakers. De hulpgoederen gaan deels naar Oekraïense vluchtelingen die in Groningen verblijven, het overige deel wordt verscheept naar Oekraïne. “De eerste vrachtwagen is vertrokken en graag willen we op korte termijn nog een vrachtauto laten vertrekken”, schrijft de organisatie. “Help jij mee om dit mogelijk te maken?”

Men zoekt onder andere lang houdbaar voedsel, zeep, tandpasta, eten en groenten in blik, flessen water, pijnstillers, pleisters en ook nieuw ondergoed voor mannen, vrouwen en kinderen. De hulpgoederen kunnen van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur gebracht worden in het depot aan de Ulgersmaweg 51.