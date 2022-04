Vorig jaar minder verkeersdoden in provincie Groningen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Groningen kende in 2021 het op één na laagste aantal verkeersdoden van de afgelopen vijf jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal kwamen er vorig jaar 21 mensen om in het Groningse verkeer. De meeste slachtoffers waren tussen de 20 en 30 jaar oud. Met 21 dodelijke verkeersslachtoffers staat de provincie op plek vier in Nederland. Alleen in Drenthe, Flevoland en Zeeland vielen meer verkeersdoden.

Het aantal verkeersdoden in Groningen schommelde de afgelopen tien jaar tussen de 15 en 28. In 2016 vielen in Groningen slechts vijftien dodelijke verkeersslachtoffers, het jaar ervoor nog 28. Vorig jaar kende Groningen 27 doden in het verkeer.

In heel Nederland kwamen vorig jaar 582 mensen om het leven door een verkeersongeval, 28 minder dan in 2020 en het laagste aantal sinds 2015. Het aantal mensen dat verongelukte op de motor en de bromfiets nam toe, het aantal dodelijke slachtoffers op de fiets en in de auto verminderde.