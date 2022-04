Vorig jaar minder drugslabs opgerold in Groningen

nieuws

Foto: Politie

De politie rolde vorig jaar slechts één drugslab op in Groningen. Dat waren er twee minder dan in 2020. Volgens de politie komt dat doordat de dienst in 2020 een grote slag toebracht aan de producenten van de drugs.

Het aantal opslaglocaties voor synthetische drugs wat in Groningen werd gevonden steeg wel, van één naar drie locaties. Ook het aantal dumplocaties van drugsafval steeg, van vier naar zes gevonden dumpplekken.

Volgens de politie daalde het aantal gevonden drugslabs sterk, omdat er vorig jaar een grote slag werd toegebracht aan de drugsproducenten. “In 2020 heeft de georganiseerde misdaad een klap gehad door de toen behaalde successen vanuit de gekraakte netwerken”, vertelt Sylvia te Wierik, sectorhoofd van de Dienst Regionale Recherche in Noord-Nederland. “In een drugslab heb je bijvoorbeeld een kok nodig Wanneer zo’n kok wordt veroordeeld en vast komt te zitten moet er een nieuwe kok worden opgeleid. Dat kost tijd, maar het gebeurt wel. Zolang er vraag naar synthetische drugs is, zullen criminelen in die markt springen.”

Ook flink minder Hennepkwekerijen

In 2021 zijn 184 hennepkwekerijen ontmanteld in Noord-Nederland. In 2020 waren dit er 246. Volgens de politie komt dat doordat de focus in de opsporing is verschoven van hennep naar harddrugs. Deze criminaliteit heeft een sterk verband met meer gevaar: “Als er signalen bij ons binnenkomen die duiden op een hennepkwekerij, dan reageren we hier altijd op”, stelt Te Wierik. “We roepen mensen dan ook op om dergelijke signalen altijd te melden.”