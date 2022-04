Voormalig Fruitcafé verhuist naar MFC: “Er moet heel wat gebeuren”

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Voormalig Fruitcafé De Helpende Hand, dat sinds 2017 was te vinden aan de Werumeus Buningstraat, gaat komende week verhuizen naar het MFC in De Wijert.

Op de oude locatie staan de dozen inmiddels ingepakt. “Het verplaatsen van de spullen is denk ik niet eens de zwaarste klus als het gaat om deze verhuizing”, vertelt Dennis Broekema van het Fruitcafé. “De afgelopen periode zijn we bijvoorbeeld druk bezig geweest met het omzetten van de website maar ook met de begeleiding van collega’s. In het Fruitcafé waren diverse mensen met een participatiebaan actief. Dat wil je allemaal op een goede manier overdragen, op een nette manier regelen.”

Prominente plek

Komende maandag vindt de daadwerkelijke verhuizing plaats naar het Multifunctioneel Centrum in de wijk plaats. “Op dinsdag installeren we de spullen en materialen en op woensdag gaan we dan voor het eerst los op de nieuwe plek.” Het Fruitcafé is sinds 2017 actief en mag gezien worden als een succes. Waarom dan toch verhuizen? “Nou, de coronacrisis heeft er flink ingehakt. Door de pandemie heeft het Fruitcafé het moeilijk gehad en zijn we ook klanten kwijtgeraakt. In het MFC gebeurt er al heel veel. Door daar nog meer te gaan centreren, op een prominente plek in de wijk, kun je nog meer diensten aan gaan bieden en kun je meer klanten bereiken.”

Uitbreiding

De bedoeling is dat er in het MFC nog meer gaat gebeuren. “In het wijkcentrum hebben we al de kledingdienst Broekzak Vestzak, waar bewoners kleding naar toe kunnen brengen en mensen gratis kleding uit kunnen zoeken. Daar komt nu de bak- en maaltijdservice bij. In de toekomst willen we hier nog een tuinteam aan toe voegen, dat mensen kan ondersteunen en helpen bij het onderhouden van tuinen in de wijk.”

Reserveren

Terug naar het Fruitcafé dat dus woensdag voor het eerst de deuren opent op de nieuwe plek. “Met de verhuizing is ook de naam aangepast. Het Fruitcafé wordt omgeswitched naar Bewonersbedrijf De Wijert in oprichting. Voor de medewerkers is het absoluut spannend. Alles zal net even op een andere plek staan dan wat ze gewend waren, hoewel men ook al wel enige bekendheid heeft met de nieuwe keukenruimte.” Betekent het dat iedereen komende woensdag aan mag schuiven? “Nee, we willen voedselverspilling tegen gaan, daarom moeten mensen van tevoren wel aangeven of ze komen. Aan de hand van deze aanmeldingen weten wij precies hoeveel eten we klaar moeten maken. Aanmelden kan op onze website.”

“Meer mensen bereiken”

Fruitcafé De Helpende Hand werd opgericht als ontmoetingsplek met keuken. “In eerste instantie werd er fruit verkocht. Door de jaren heen is het uitgegroeid tot een locatie waar veel sociale activiteiten plaatsvonden en waar gezonde diensten werden georganiseerd. Op woensdag en donderdag konden bewoners er terecht voor een lekkere maaltijd, en er werden lekkere baksels en zoete en hartige snacks gemaakt. Al deze onderdelen verhuizen mee, waarbij we denken dat we op de nieuwe locatie nog meer mensen kunnen bereiken.” Wat er met het oude pand gaat gebeuren is nog onbekend.