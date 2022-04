Voorjaar dient zich aan bij Het Groninger Landschap: “Biggetjes en kalfjes”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het voorjaar dient zich langzaam aan in Nederland. Ook bij Het Groninger Landschap is de lente nabij waarbij de verwachting is dat er op korte termijn veel nieuw leven zal worden geboren.

Sterker nog, het eerste nieuwe leven heeft zich al aangediend. “In februari zijn er hier in de stal bij bezoekerscentrum Reitdiep zeven kalfjes geboren”, vertelt Jan Moerkerk in een video van Het Groninger Landschap. “Dat is in een periode van drie weken gebeurd. Het gaat om vier koekalfjes en drie stiertjes. En het gaat hartstikke goed met ze. Na de geboorte hebben we de kalfjes eerst een paar dagen met moeders apart gehouden in een hok, maar een paar dagen later hebben we hen bij de rest geplaatst, en dat gaat heel goed.”

Bonte Bentheimers

Ook zijn er in de stal kleine biggetjes te bewonderen. “We hebben hier twee varkens, twee zogeheten Bonte Bentheimers. Ik denk dat de ene niet drachtig is, de andere heeft onlangs vier biggetjes ter wereld gebracht. Ze liggen hier onder een lamp die ze lekker warm houdt. En je ziet dat het ontzettend goed met ze gaat.” In 2019 bracht een Bonte Bentheimer in de stal nog twaalf biggetjes ter wereld. “Dit jaar zijn het er vier, maar voor dit varken is het ook de eerste keer dat ze biggetjes ter wereld zet.”

Toggenburger geiten

En er zit nog meer aan te komen. “We hebben hier Toggenburger geiten. Ik verwacht dat we binnen veertien dagen jonge geitjes kunnen verwelkomen. En ook twee schapen zijn drachtig waardoor we ook binnenkort lammetjes kunnen gaan zien. We hadden zes schapen, maar helaas heeft de ram zijn werk niet helemaal goed gedaan. Vier schapen zijn helaas niet drachtig.”

Het bezoekerscentrum Reitdiep is op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur geopend voor het publiek.

Bekijk hier een rondleiding door de stal: