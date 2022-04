Voorbereidingen 24 uur roeien voor Oekraïne in volle gang: “Iedere euro helpt”

nieuws

Een eerdere actie van het competitiedispuut 'ZWAARST' waarbij er geld werd ingezameld voor het goede doel. Foto: ingezonden

Nog een paar dagen en dan begint bij roeivereniging Aegir de actie om 24 uur te roeien voor Oekraïne. Deze dagen worden de laatste voorbereidingen getroffen.

“Het gaat ontzettend goed”, vertelt Jonathan Hento van het competitiedispuut ‘ZWAARST’. “De afgelopen dagen hebben we al veel dingen geregeld. Zo is de website online gekomen waar gedoneerd kan worden. Ik kan ook vertellen dat de eerste donaties inmiddels al binnen zijn gekomen. Daarnaast hebben we gewerkt aan het opzetten van een livestream, en op dit moment zijn we bezig om T-shirts te bedrukken en om de laatste zaken te regelen.”

24 uur roeien

De bedoeling is dat vrijdagavond om 21.00 uur het startschot klinkt waarna er tot zaterdagavond 21.00 uur geroeid gaat worden. “We hebben hier twee roeimachines staan die constant bezet zullen zijn. Mensen die gaan roeien zullen elkaar afwisselen, waarbij elke dienst een half uur duurt. Wel zullen deelnemers verschillende keren aan de beurt komen, maar je hebt dus wel tijd om even wat slaap te pakken of om wat te eten.”

Geld gaat naar Stichting Oekraïners in Nederland

Dat het dispuut zich inzet voor het goede doel is niet nieuw. “We proberen dit elk jaar te doen. Zo hebben we in het verleden al eens 24 uur geroeid voor de Voedselbank en zijn we actief geweest voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Welk bedrag we willen gaan ophalen? Met de actie voor de Voedselbank hebben we 3.000 euro opgehaald. Vorig jaar zaten we met de actie op 5.500 euro. Dit jaar hopen we daar wel over heen te gaan. Ook omdat het een conflict is dat zo groot is en zoveel mensen bezig houdt.” Het geld wordt overgemaakt naar de Stichting Oekraïners in Nederland.

“Ik weet een studentenhuis waar ze de gaskraan dicht hebben gedraaid”

Volgens Hento houdt de oorlog in Oekraïne studenten ook bezig. “Eén van onze leden komt uit Oekraïne. Dat maakt dat het conflict heel dichtbij komt. Je hoort over de zorgen die er zijn over familieleden, je hoort de verhalen. En ik durf wel te zeggen dat het ons niet koud laat. Ik weet bijvoorbeeld van een studentenhuis in de stad waar het nu ontzettend koud is. Daar hebben ze gezegd, de gaskraan gaat hier dicht. Wij gaan niet ons verwarmen waarmee we ondertussen de oorlogsmachine van Rusland subsidiëren. En als ik naar mezelf kijk, ik probeer op de hoogte te blijven. Je volgt het nieuws.”

“Inwoners zijn tijdens het roeien welkom om te komen kijken”

Het evenement zal thuis in de woonkamers te volgen zijn. “Door middel van een camera kunnen mensen thuis mee kijken. Via de website kan er ook gedoneerd worden en kunnen berichtjes achtergelaten worden. En wat ook leuk is. Als je ons wilt steunen, je bent welkom om even te komen kijken. Dat zouden we heel erg leuk vinden.” Na afloop vindt er een feestavond plaats. “Die is wel besloten. En ook die avond is voor het goede doel, want daarbij gaan we de prijs van drankjes omhoog schroeven, waarbij deze winst bij het bedrag wordt opgeteld.”

Volgens Hento kijken de deelnemers er naar uit. “Er is de afgelopen dagen al flink getraind. En als je de geluiden hoort, dan wil men graag iets doen om de slachtoffers van de oorlog helpen.” Meer informatie over de actie vind je op deze pagina.