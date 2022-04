Volgende week zaterdag klinkt er ‘spacemuziek’ uit de Martinitoren

nieuws

Uit het carillon van de Martinitoren klinkt op zaterdag 16 april ‘spacemuziek’. Stadsbeiaardier Maurits Bunt speelt een half uur lang liedjes over de ruimte, omdat op dezelfde dag de film ‘ANS – Nederlands eerste ruimteavontuur’ van het Groninger regisseursduo Jasper Huizinga en Lotte Veltman in première gaat in Forum Groningen.

ANS, oftewel de Astronomische Nederlandse Satelliet, werd in 1974 gelanceerd. De satelliet was haar tijd ver vooruit, want het is de eerste digitale kunstmaan ter wereld. Het idee voor de ANS kwam uit Groningen. Jan Borgman, oprichter van Ruimteonderzoek Groningen (RuG), besloot samen met Philips en Fokker de eerste Nederlandse satelliet te bouwen. In 1974 volgde de lancering door NASA.

De documentaire vertelt het verhaal van ANS aan de hand van uniek origineel filmmateriaal, waaronder de lancering van de satelliet door NASA. Daarnaast interviewden Huizinga en Veltman de inmiddels hoogbejaarde makers over het bedenken en bouwen van de satelliet.

Voor aanvang van de première van de documentaire, die op zaterdag 16 april om 16.00 uur plaatsvindt in Forum Groningen, speelt Stadsbeiaardier Maurits Bunt een half uur lang (15:00 – 15:30 uur) liedjes over de ruimte op het carillon van de Martinitoren in Groningen. Bunt sluit af met ‘Satellite of Love’ van Lou Reed.