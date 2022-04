Vluchtelingenhotel vraagt geduld rond hulpacties: ‘Kom niet spontaan spullen brengen’

nieuws

Bron GoogleMaps

Annelies Hulsman en Martin Stolt zijn sinds begin deze maand werkzaam in het voormalige Nescio-hotel in Haren. De twee locatiemanagers vinden de hulpacties uit de omgeving ‘hartverwarmend’, maar vragen daarbij om geduld.

“Voor ons is alles nieuw”, vertellen Huisman en Stolt, na het vertrek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers uit het hotel. “De focus ligt op de mensen uit Oekraïne. Ook zijn we druk met de grote verbouwing van het pand. Er is veel vooruitgang geboekt, maar het is wel zoeken, voor iedereen. Daardoor komen we helaas nog niet toe aan de begeleiding van de vele hartverwarmende acties vanuit de omgeving.”

Volgens de gemeente Groningen hebben inmiddels zo’n 160 vluchtelingen uit Oekraïne een veilige plek gevonden in het voormalige hotel. “We hebben in deze opstartfase de handen meer dan vol”, aldus de twee locatiemanagers. “De buurt is erg betrokken en begaan met de bewoners uit Oekraïne. Dat is echt heel fijn om te merken. We krijgen veel aanbod van vrijwilligers en er zijn heel veel spullen gebracht. Maar we komen er nu nog niet aan toe. We hebben er simpelweg de tijd niet voor. Wij vragen alle behulpzame mensen daarom om nog even geduld te hebben met hun initiatieven en niet spontaan spullen te brengen. Samen met de bewoners gaan we inventariseren wat ze nodig hebben. Dan komen we graag bij u terug.”

‘Het gaat ‘best oké’ met de vluchtelingen’

Volgens Huisman en Stolt gaat het ‘best oké’ met de vluchtelingengroep, die voornamelijk bestaat uit vrouwen en kinderen. “Ze volgen het nieuws op de voet en staan erg in contact met hun landgenoten, hier in Nederland en in andere landen. Veel mensen geven aan dat ze graag iets willen doen. Ze zijn op zoek naar regelmaat, bijvoorbeeld met werk of school. Dat geeft afleiding en een invulling aan de dag. Daar zijn we met verschillende instanties mee bezig. Zes hebben veel overleg met instanties. Bijvoorbeeld over onderwijs, zodat de kinderen snel naar school kunnen. En over zorg: huisartsen, GGD en het WIJ-team in Haren.”