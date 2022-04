Vloerbedekking, verpakkingsmateriaal en heel veel sigarettenpeuken bij zwerfvuilopruimdag Paddepoel

nieuws

In november 2020 vond er in Paddepoel een zwerfvuilopruimactie plaats. Foto: Olivier de Greef

De zwerfvuilopruimdag in de wijk Paddepoel heeft zaterdag flink wat rotzooi opgeleverd. De organisatie omschrijft de dag als een succes.

“De actie is zojuist afgelopen en we hebben nu nog een nazit”, vertelt Adrie Kuik van de organisatie. “Ik zit te kijken naar verschillende vuilniszakken die door de vrijwilligers zijn opgehaald. Wat daar zoal in zit? Heel veel sigarettenpeuken. Dat viel ons echt op. Maar ook stukken papier, vloerbedekking, zeil en diverse verpakkingsmaterialen. Wat we eigenlijk niet tegen kwamen, dat waren flesjes. Misschien kun je voorzichtig concluderen dat het statiegeld dat tegenwoordig op deze flesjes zit al hun werk doet. Die sigarettenpeuken waren overigens lastig op te ruimen met onze grijpertjes. Door de harde wind waaiden de peuken heel snel weg.”

“Vrijwilligers hebben heel erg hun best gedaan”

Ondanks dat er diverse zakken met zwerfvuil werden opgehaald hield het qua vrijwilligers niet over. “Er hadden zich vijf mensen aangemeld, waarvan er uiteindelijk drie kwamen opdagen. Ondanks alle oproepen die we gedaan hebben kun je dan teleurgesteld zijn. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat er veel rommel is opgehaald, en dat de mensen die er vandaag waren heel erg hun best hebben gedaan. De wijk is er niet slechter van geworden.”

“Veel meer zwerfvuil dan tijdens eerdere edities”

De zwerfvuilopruimdag in Paddepoel vindt tweejaarlijks plaats. “Dit was de vijfde keer, waarbij alle voorgaande edities in de coronaperiode plaats vonden. Dit keer lag er veel meer rotzooi. Hoe dat komt? We denken dat het een combinatie is van factoren. Door corona waren mensen veel meer thuis en zou het zo maar kunnen zijn dat vrijwilligers hun eigen omgeving schoon hielden. Door de versoepelingen zou dat weggevallen kunnen zijn omdat mensen nu weer meer de hort op gaan. Een andere reden is misschien dat door de versoepelingen veel meer mensen weer op straat zijn en dat bij die bewegingen ook meer rommel wordt achtergelaten.”

Herfst

De bedoeling is dat er over een half jaar weer een editie gehouden gaat worden. “De laatste zwerfvuilopruimdag vond in november plaats. Toen was het ontzettend slecht weer. Het idee is om komende herfst de dag iets eerder te plannen, zodat de kans op beter weer dan ook groter is.”