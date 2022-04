Vliegveld Eelde kan twee vluchten per uur overnemen van overbelast Schiphol

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Als het aan Groningen Airport Eelde ligt, worden er de komende tijd twee vluchten per uur afgehandeld op de noordelijke luchthaven, die normaal via Schiphol zouden vertrekken of landen.

Volgens verschillende, landelijke media heeft Eelde haar hulp aangeboden aan de nationale luchthaven, die kampt met grote drukte.

De drukte op Schiphol wordt veroorzaakt door een combinatie van veel vakantievluchten en een tekort aan personeel. Maar Eelde heeft, naar eigen zeggen, genoeg bagage- en beveiligingspersoneel om extra vluchten af te handelen.

Schiphol heeft nog niet gereageerd op het aanbod, maar de directie van de luchthaven verwacht dat de situatie in de loop van volgende week anders gaat zijn. De nationale luchthaven heeft al vluchten verplaatst naar Rotterdam.