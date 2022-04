Vindicat kijkt tevreden terug op Grachtenconcert: “Het was een daverend succes”

nieuws

Foto: Erick Bakker

Studentenvereniging Vindicat kijkt tevreden terug op het Grachtenconcert dat zaterdagavond in de Zuiderhaven werd gehouden. Het concert was de afsluiting van het driedaagse evenement ‘Stadsverband’.

“Het was een daverend succes, een fantastische avond”, reageert rector Sanne Veken van de studentenvereniging. “Ik ben er heel onbevangen ingegaan, omdat je niet weet wat je kunt verwachten. Maar de avond is gewoon heel erg gezellig verlopen. Er was mooie muziek van artiesten als Wia Buze, Wat Aans, Imca Marina en Inge van Calkar. Zij brachten hedendaagse liedjes ten gehore tot hits uit vroeger tijden. En je kon heel duidelijk merken dat dat aansloeg. Bewoners stonden op de balkons van de flatgebouwen mee te swingen. Andere mensen kwamen juist naar het terrein tegenover roeivereniging De Hunze, en gingen ook niet meer weg.”

Gemêleerd gezelschap

Het doel van het evenement was om jong en oud te verbinden. “Ik denk dat dat goed gelukt is. Alle leeftijdscategorieën waren wel vertegenwoordigd, het was een gemêleerd gezelschap. Er waren jonge mensen, ook van andere studentenverenigingen, maar ook oudere mensen die nieuwsgierig waren en even kwamen kijken. En dat leverde leuke gesprekken op, maar ook een gezellige sfeer. De muziek in combinatie met hapjes en drankjes maakt het voor mij een evenement dat voor herhaling vatbaar is.”

“Het concept werkt”

Volgens Veken komt het totale bezoekersaantal op rond de duizend mensen. “Als je mij vraagt of dat veel of weinig is, we hebben geen referentiekader omdat dit de eerste keer is dat we zoiets organiseren. Net als met alles moet iets een naam krijgen, moet het in populariteit groeien. Qua bezoekersaantallen hadden we meer aangekund, maar we zijn tevreden met deze aantallen. Ik denk ook dat dit concept, waarbij jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, een goed concept is dat werkt. Ook leuk was dat diverse mensen in bootjes even aan kwamen meren om te komen kijken en luisteren.”

Stadsverband

Het evenement ‘Stadsverband’ begon afgelopen donderdag met een sportdag voor minder bedeelden. Vrijdag vond er een Open Podium plaats in de sociëteit van Vindicat. “De komende periode gaan we het evenement evalueren. Daar wordt ook het nieuwe Vindicat-bestuur bij betrokken dat komende zomer het stokje over zal nemen. Bij die evaluatie komt ook de vraag op tafel of het een vervolg moet krijgen. En ik heb daar al een voorschot op genomen door te zeggen dat het mij wel heel leuk lijkt om het een vervolg te geven.”