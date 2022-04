Vijlbrief: ‘Zeven winningslocaties op ‘waakvlam’ betekent 1,9 miljard kuub uit Groningenveld’

nieuws

Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Als in het volgende gasjaar nog zeven gaswinningslocaties in Groningen op de ‘waakvlam’ blijven staan, betekent dit dat er dan nog 1,9 miljard kubieke meter aardgas uit de Groningse bodem moet worden gehaald. Dat schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief van Vijlbrief is een voorschot op de besluitvorming rond de gaswinning uit het Groningenveld tussen oktober 2022 en 2023. Volgens Vijlbrief is de winning van 1,9 miljard kuub het scenario voor de snelst mogelijke sluiting van het Groningenveld, zolang de gasopslagen voldoende worden gevuld. Vanaf oktober begint het eerste gasjaar waarin het Groningenveld op de ‘waakvlam’ wordt gezet. Dat betekent dat er alleen gas wordt gewonnen om de installaties draaiende te houden, zodat er bij grote tegenslagen alsnog gas uit de bodem gehaald kan worden. Het jaar daarna is het de bedoeling dat ook deze ‘waakvlam’ wordt gedoofd en er helemaal een einde komt aan de winning uit de Groningse gasvelden.

Als alles loopt volgens de planning van Vijlbrief, worden de winningslocaties de Zuiderpolder, De Eeker, Scheemderzwaag, Zuiderveen, Spitsbergen, Tusschenklappen en Slochteren worden vanaf oktober op de ‘waakvlam’ gezet. De boorputten bij Amsweer, Schaapbulten, Oudeweg en Kooipolder kunnen sluiten.

Slag om de arm

Hoewel Vijlbrief schrijft veel waarde te hechten aaan het perspectief van een snelle sluiting van het Groningenveld (‘de inwoners van Groningen verdienen duidelijkheid’, aldus de staatssecretaris), houdt hij nog wel een slag om de arm. “Ik houd de mogelijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne nauwlettend in de gaten”, schrijft Vijlbrief. Daarmee refereert hij aan een advies van de Gasunie en de Mijnraad. Die adviseerde begin maart om de beschikbare capaciteit van het Groningenveld voorlopig in stand te houden, zolang de situatie door de oorlog in Oekraïne onzeker blijft.

De oorlog in Oekraïne blijft volgens Vijlbrief nog wel een mogelijke factor in het open houden van alle winningslocaties die nu nog open zijn. Maar bij extreem koud weer is dat volgend jaar niet meer. Ook worden acht van de negen grootste afnemers van laagcalorisch gas volgend jaar afgesloten van het Groningenveld. Zij mogen alleen nog hoogcalorisch gas gebruiken wat afkomstig is uit kleinere velden.

De staatssecretaris gaat nu in overleg met adviseurs en het kabinet over een definitief besluit. Mocht het kabinet de winningslocaties allemaal open willen houden, dan moet er mogelijk 2,8 miljard kuub uit Groningen worden gehaald. Voor oktober moet Vijlbrief met een definitief besluit komen. In de aanloop daar naartoe komt hij in de zomer met een definitief voorstel voor reactie.