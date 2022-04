‘Vijf euro entree bevrijdingsfestival kreeg akkoord van gemeentebestuur’

nieuws

Foto Andor Heij. Bevrijdingsfestival 2017

De beslissing om vijf euro te vragen voor het bevrijdingsfestival is genomen in overleg met het gemeentebestuur van Groningen. Dat zegt festivaldirecteur Ebel Jan van Dijk in het OOG Radioprogramma Oog op de Middag.

Van Dijk reageert daarmee op alle kritiek uit de politiek partijen die het liefst zien dat het festival, zoals voorgaande jaren, gratis is. “We hebben in zeer goed overleg met het college van B&W deze pilot voorgesteld en daar hebben we ook akkoord op gekregen en dat was ook voorwaarde voor ons en ook voorwaarde voor onze andere partners om dit uit te rollen”.

Volgens Van Dijk was het anders niet mogelijk geweest om het festival te houden: “Dat is nodig gebleken omdat wij een dermate groot gat in de begroting hadden dat we het anders niet konden organiseren op de manier waarop we het nu gaan doen”, aldus Van Dijk.

Het bevrijdingsfestival op 5 mei wordt groots opgezet: “We hebben een prachtige line-up, we gaan een heel mooi festival terrein bouwen de drafbaan zijn zal groter zijn dan ooit te voren”, zegt Van Dijk. “We halen Go_A uit Oekraïne. En dat kost slechts 5 euro en de mensen die het niet kunnen betalen kunnen mailen naar gratis@bevrijdingsfestivalgroningen.nl dan zorgen wij er voor dat ze ook aanwezig kunnen zijn”.

Volgens Van Dijk zijn er inmiddels ruim tienduizend kaarten verkocht. Op het festival wordt speciaal aandacht besteed aan de oorlog in Oekraïne.