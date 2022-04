Victory Museum timmert goed aan de weg: “Tijdens deze periode neemt de belangstelling toe”

nieuws

Foto: Bernard Dijkhuizen / Victory Museum

Het Victory Museum in Grootegast, dat tot 2018 aan de Ulgersmaweg was gevestigd onder de naam Museum Canadian Allied Forces, timmert goed aan de weg. Volgens eigenaar Heiko Ates neemt in deze periode de belangstelling altijd toe.

Hoi Heiko! Tijdens de coronacrisis, waarbij musea gesloten moesten blijven, hebben we verschillende keren contact gehad. Hoe gaat het momenteel?

“Het gaat heel erg goed. Sinds de coronamaatregelen zijn versoepeld draait het hier als een tierelier. De mensen weten het museum te vinden. Op een gemiddelde zaterdag hebben we rond de driehonderd bezoekers. Tijdens de eerste week van de voorjaarsvakantie konden we tweeduizend bezoekers verwelkomen. En ook dit Paasweekend zullen er genoeg mensen langs komen, hoewel we op Tweede Paasdag wel gesloten zijn. We werken voornamelijk met vrijwilligers, waarbij je niet alles kunt verlangen.”

Dit gesprek komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Vandaag is het precies 77 jaar geleden dat Groningen bevrijd werd. Merk je ook in het museum dat hierdoor meer bezoekers langs komen?

“Je merkt absoluut een toename in interesse. Hier in Grootegast zitten we met drie musea onder één dak: het Legomuseum en de Museumdrukkerij. Tijdens deze dagen zie je dat mensen vaker rechtsaf gaan, direct naar het Victory Museum, terwijl op andere momenten in het jaar de verdeling wat anders is. Hoewel ik wel denk dat we de meeste bezoekers in de eerste week van mei kunnen verwelkomen. Datums als 4 en 5 mei staan echt op de kaart. Dat de bevrijding van Groningen op 16 april plaats vond, dat is veel minder bekend.”

Sinds 2019 zit je in Grootegast. Aan belangstelling dus geen gebrek?

“Nou, voor de duidelijkheid. Ik was graag in Groningen gebleven maar het Stadsbestuur heeft me die kans niet gegeven. Ik moest heel veel huur gaan betalen voor de locatie aan de Ulgersmaweg en dat kon ik niet opbrengen. Subsidie van de gemeente was niet mogelijk omdat het museum, volgens de wethouder, maar een beperkte waarde had. In Groningen had ik jaarlijks rond de 10.000 bezoekers. Hier in Grootegast had ik in 2019 30.000 bezoekers, in 2020 17.000 en in 2021 12.000, waarbij we de laatste twee jaren getroffen zijn door de coronacrisis. Dit jaar verwacht ik een enorme toename, waarbij de samenwerking met de andere musea in het pand, en de gemeente Westerkwartier, ontzettend prettig is. Er is hier heel veel mogelijk in een hele fijne harmonie. Ook de combinatie van horeca in het pand heeft grote voordelen en voor de toekomst liggen er al hele mooie plannen klaar.”

Twee jaar geleden was het 75 jaar geleden dat Groningen bevrijd werd van het Duitse juk. Festiviteiten die toen, vanwege de coronacrisis, niet door konden gaan. Ga je er dit jaar, rond 4 en 5 mei, alsnog uitgebreid bij stil staan?

“Nee. En dat klinkt misschien gek, maar de situatie in de wereld is daar nu niet naar. In Oekraïne woedt een oorlog, waarbij we hier in Grootegast vluchtelingen hebben opgevangen. Hier buiten het museum heb ik wat oorlogsmaterialen staan, die heb ik om die reden afgedekt met doeken. Wat voor ons materialen zijn die wij koppelen aan de bevrijding, kan voor deze mensen wel hele andere associaties oproepen. Op 4 mei zal het programma vergelijkbaar zijn met anders. Maar op 5 mei vieren we het ingetogen, op een passende manier.”

Het Victory Museum is in Grootegast te vinden aan de Legolaan 1C.