Vicevoorzitter Bondsdag wil productie Gronings gas opvoeren en bewoners compenseren

Foto: Olaf Kosinsky via Wikimedia Commons

Als het aan Wolfgang Kubicki (FDP) ligt, gaat de Groningse gaskraan weer open om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas. De vicevoorzitter van de Duitse Bondsdag deed zijn uitspraken in het Duitse weekblad Der Spiegel.

De Nederlandse en de Duitse overheid moeten volgens Kubicki snel in debat over het gasveld in Groningen. Dat moet kunnen, zo stelt Kubicki, zolang de Groningers worden gecompenseerd met Europees geld. Een Europees schadefonds zou daarvoor garant moeten staan, aldus de vicevoorzitter van de Bondsdag.

Kubicki doet zijn uitspraak naar aanleiding van de inval van Rusland in Oekraïne. Duitsland is nog (deels) afhankelijk van gas uit het Groningenveld. Eind vorig jaar werd bekend dat de Groningse gaskraan minder snel dicht kan, onder meer omdat Nederland nog een leveringscontract heeft met de oosterburen tot 2029..