Verliezers informatieproces likken wonden: “Uitkomst doet geen recht aan verkiezingsuitslag”

D66 en Student en Stad zijn de twee grootste verliezers van het informatieproces. Dinsdag kwam het adviesrapport van informateur Mattias Gijsbersten om te gaan onderhandelen over een coalitie met GroenLinks, de PvdA, de Partij voor de Dieren, de SP en de ChristenUnie.

D66 was de afgelopen twaalf jaar onderdeel van het college en haalde bij de verkiezingen vijf zetels. Daarmee is D66 de derde partij in de Groningse gemeenteraad. Dat er voor de democraten geen plek is aan de onderhandelingstafel is een bittere pil: “Ik denk dat Groningen een bredere coalitie nodig heeft. D66 was ook bereid geweest om daarover te praten de komende week en ik had ook verwacht dat we dat zouden doen,” vertelt fractievoorzitter en lijsttrekker Tom Rustebiel. “Het wordt op dit moment niet duidelijk waarom deze coalitie wordt geadviseerd. Ik ben wel heel benieuwd wat daar de reden voor is.”

Ingewikkelde keuze

De PvdA werkte de afgelopen 12 jaar samen met D66 in verschillende colleges. Voor hen was het dan ook geen gemakkelijke beslissing om D66 te laten vallen: “Politiek is niet altijd makkelijke keuzes maken. En ik moet ook wel zeggen dat dit één van de moeilijkste keuzes is die ik de afgelopen weken heb moeten maken over hoe nu verder,” vertelt Carine Bloemhoff, de nummer één van de PvdA. “Het was voor mij ingewikkeld, maar we vinden het ook een mooie uitkomst dat we met deze linkse coalitie verder kunnen.”

Student en Stad

Een andere partij die zich gepasseerd voelt is Student en Stad. Tijdens de uitslagenavond was de stemming nog opperbest, toen de studentenpartij zichzelf zag groeien van één naar drie zetels. Na het adviesrapport van informateur Gijsbertsen is een deel van die feestvreugde alweer verdwenen. Na één gespreksronde was er geen plaats meer voor de studenten aan de informatietafel. “Ik vind niet dat deze groep partijen recht doet aan de verkiezingsuitslag. En dat is de rol van de informateur, partijen bij elkaar zetten die daar recht aan doen. En niet zoals nu, partijen die het meest dichtbij GroenLinks liggen,” vertelt een zichtbaar geagiteerde lijsttrekker van Student en Stad, Steven Bosch.

Bestuurservaring

In het verslag van de informateur valt te lezen dat er met de Partij voor de Dieren al een partij aan tafel zit die nog geen bestuurservaring in het gemeentebestuur heeft. Dat is dan ook de reden dat er al in een vroeg stadium afscheid is genomen van de optie om Student en Stad bij de onderhandelingen te betrekken. Bosch is niet te spreken over die beslissing: “Als je dat vindt, kan het een conclusie zijn. Nu is het heel erg vooraf ingevuld. We hebben niet in een gesprek kunnen toelichten dat wij daadwerkelijk wel heel veel bestuurskracht in ons hebben. Daarom vind ik dat een rare conclusie omdat op voorhand te trekken.

Informateur Gijsbertsen licht zijn advies woensdagavond in de gemeenteraad verder toe. Daarna zal de vorming van een nieuwe coalitie verder gaan.