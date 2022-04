Verlies Stadspark, Lewenborg wint stadsderby, Forward onderuit

sport

Foto Martijn Minnema. Stadspark - Jubbega

De inhaalwedstrijden op donderdag brachten de stadsclubs weinig goeds. Stadspark en Forward verloren. Lewenborg won de stadsderby bij Gruno en is de enige die iets aan deze inhaalavond overhield.

Door Martijn Minnema

Zondag eersteklasser Stadspark heeft verzuimd goede zaken te doen in de strijd tegen degradatie. Thuis werd met 1-2 verloren van concurrent Jubbega. Stadspark begon goed, al na vier minuten opende Getuar Derguti voor Stadspark de score. In de twaalfde minuut kwam Jubbega echter alweer langszij via Thymo de Vries. Stadspark had voor rust wat meer balbezit maar slaagde er net als de gasten nauwelijks in tot kansen te komen.

Ook na rust waren de kansen schaars, maar in de 75’ minuut kwam Jubbega wel op voorsprong toen Menno Buding vrij voor de keeper raak schoot. Stadspark blijft voorlaatst.

In 2L deed Lewenborg onderin goede zaken door de derby bij Gruno met 0-2 te winnen. Lewnborg kwam door Rodney van der Hoek al snel op 0-1, na rust scoorde Mike Weidgraaf de 0-2. Gruno staat voorlaatste, Lewenborg twee plaatsen hoger net boven de streep.

In 3B liet Forward de kans liggen gedeeld koploper te worden, thuis tegen Asser Boys werd met 0-3 verloren.