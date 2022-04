Verkeer in Stad ‘komt tot rust’ na onwennige start vijfde fase Operatie Julianaplein

nieuws

Foto: 112 Groningen

Hoewel het de afgelopen week nog steeds te druk was in en rond Groningen, komt het verkeer volgens planbureau Aanpak Ring-Zuid nu wat meer ’tot rust’.

“Waar we eerder zagen dat het Groningse verkeer wat moeite had met wennen aan de nieuwe richtingen in fase 5 van Operatie Julianaplein, zien we de afgelopen week dat het verkeer wat meer tot rust komt”, aldus het planbureau. “Nu het weer mooier en vooral droger is, zijn er minder auto’s tegelijk op pad en ontstaat er meer ruimte op de weg.”

Maar het was ook in de afgelopen week te druk, stelt Aanpak Ring-Zuid. Hoewel de verkeersdrukte met name aan het begin van de week iets afnam, wordt de benodigde afname van het autoverkeer met 20 procent nog steeds niet op alle dagen gehaald. Het blijft druk tijdens de ochtend- en avondspits op verschillende plekken, vooral aan de westkant van Groningen en op dinsdag en donderdag.

In de afgelopen week zijn er daarom opnieuw verkeersmaatregelen genomen. Inmiddels hebben de navigatiesystemen de nieuwe situaties goed overgenomen, waardoor automobilisten minder vaak stilstaan op onverwachte plekken. Daarnaast wordt het verkeer sterker ‘gedoseerd’ bij de Eeldersingel en op de N372 bij Peizermade.

Ook wordt het verkeer tussen de oostkant van de stad en Assen nu echt omgeleid via de A7 en de N33. “Het is goed om te zien dat dit lukt”, aldus Aanpak Ring-Zuid. “Hierdoor ontstaat er meer ruimte op de weg aan de andere kanten van de stad en in de wijken.” Het verkeer van en naar het zuidwesten van Groningen krijgt sinds deze week het advies gebruik te maken van de aansluiting Groningen-Zuid , waardoor het verkeer op de westelijke ringweg iets beter doorstroomt.