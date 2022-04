Verhalencafé Ten Boer verzamelt oude verhalen om vast te leggen voor de toekomst

nieuws

Foto: Niels Karsdorp.

Weet u nog wanneer het stoplicht bij de brug in Ten Boer kwam? Wie heeft vroegere schippers in de familie? Kent u de oude groene Gadobussen nog? Hoe gingen jullie vroeger naar de stad? De antwoorden op deze vragen probeert het project ‘Voetpaden Vol Verhalen’ vast te leggen voor de toekomst.

Komende zaterdag tussen 10.30 en 12.30 uur is de eerste editie van het Verhalencafé in de Forum Bibliotheek Ten Boer. Tijdens deze ochtend kan iedereen hier terecht om verhalen te vertellen en ernaar te luisteren.

Het thema van de eerste bijeenkomst is transport en het Verhalencafé is dan ook op zoek naar verhalen die hierover gaan. De verhalen worden onder andere gebruikt als basis voor wandelroutes en tentoonstellingen.

Eind mei is in Ten Post het tweede Verhalencafé, eind juni volgt Garmerwolde.

Het project ‘Voetpaden Vol Verhalen’ is een samenwerking van Fotoclub Objectief, Kunst en Ambacht Ten Boer en de Historische Kring, in samenwerking met Vrijdag in de Buurt, de Forum Bibliotheek Groningen, Woldwijk, het Noordelijk Scheepvaartmuseum, WIJ Groningen en het gebiedsteam Ten Boer.