Verdediger Nordin Musampa derde versterking FC Groningen

sport

Foto FC Groningen

FC Groningen heeft Nordin Musampa van Jong Ajax voor drie jaar gecontracteerd met een optie voor nog een jaar. De 20-jarige verdediger wordt transfervrij overgenomen.

Musampa speelde in de jeugd van Zeeburgia en Elinkwijk voordat hij in 2014 naar Almere City ging. In 2016 verkaste hij naar Ajax, waar hij in 2019 zijn debuut in het betaald voetbal maakte tijdens Jong Ajax – Jong FC Utrecht.

“Wij zijn heel benieuwd hoe Nordin zich de komende seizoenen bij ons gaat ontwikkelen”, aldus Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen. “Wij hebben daar goede verwachtingen van. Hopelijk kan hij snel aanhaken op eredivisie-niveau en de concurrentie aangaan binnen de eerste selectie van FC Groningen. De potentie daarvoor heeft hij zeker.”

Musampa is na Ragnar Oratmangoen (Go Ahead Eagles) en Joey Pelupessy (Heracles) de derde versterking voor komend seizoen.