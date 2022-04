Verbijstering in Selwerd: “Gemeente roept op om gras niet te maaien, en komt vervolgens het gras maaien”

nieuws

Foto via Pixabay

Verbijstering dinsdag in Selwerd. Buurtbewoners zagen hoe medewerkers van de gemeente de grasvelden in de wijk kortwiekten. Ondanks dat eerder was opgeroepen om het gras niet te maaien.

“De gemeente Groningen heeft in de tweede helft van april bewoners opgeroepen mee te doen om niet, of met mate, de grasvelden te maaien”, schrijft een buurtbewoner op de Facebook-pagina van de wijk. “Dit onder het motto: heel wat planten in je gras krijgen hierdoor de kans om te gaan bloeien. Zo leg je een rijkelijk buffet aan voor allerlei belangrijke beestjes, van bijen en kevers tot vlinders en hommels. Verbijsterend om dan te zien dat de gemeente Groningen haar personeel in de laatste dagen van april erop uit stuurt om de opkomende grassprietjes de nek om te draaien. Geen grasveld dat wordt gemeden. Kom maar eens met een verklaring hier voor.”

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Dit gebeurt ook in andere wijken”

Bart Hekkema is woordvoerder in de fractie van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad. Hij is niet verbaasd als hij wordt geconfronteerd met het nieuws uit Selwerd. “Dit gebeurt ook op andere plekken in de stad. In de wijk waar ik woon heb ik mij een aantal dagen geleden hier ook over verbaasd. Mooi lang gras met een grote biodiversiteit, en de volgende dag was alles gemaaid. Wel moet ik zeggen dat ik wel heel blij word van berichten van mensen die dit signaleren. Je ziet in de samenleving heel duidelijk een beweging dat steeds meer mensen zich hier om bekommeren en actie ondernemen.”

“Je haalt een hele kraamkamer weg”

Terug naar de grasperken. Want waarom is het maaien precies zo slecht? “Je maait niet alleen het gras, maar je maait ook de paardenbloemen en de madeliefjes. Die verdwijnen, terwijl ze ontzettend goed zijn voor de bijen en vlinders. Een vlinder legt bijvoorbeeld heel graag zijn eitjes op het langere gras. Als je deze grasperken maait haal je dus eigenlijk een hele kraamkamer weg. Een lopend buffet verdwijnt. En het duurt een aantal weken voor het gras weer een acceptabele lengte heeft om opnieuw als kraamkamer te dienen.”

“Ambities en doelen moeten sneller in de praktijk worden gebracht”

Het gaat Hekkema te ver om Stadsbeheer van de gemeente aan de schandpaal te nagelen. “De gemeente heeft ambities om minder te maaien en om de biodiversiteit te versterken. Helaas zijn er ook nog plekken waar te veel gemaaid wordt, zoals in de wijk waar ik woon, maar dus ook in Selwerd. Ik heb vertrouwen in de mensen van Stadsbeheer. We gaan de goede kant op. Maar we moeten nu alles op alles zetten om de biodiversiteit te versterken. Ambities en doelen moeten sneller in praktijk worden gebracht. Minder tot geen gemaaide gazons dus.”

“Wijs gebieden aan waar je niet of veel minder maait”

Hekkema heeft ook een idee: “In de gemeente worden heel veel hectares bestempeld als recreatief groen. Dat wil zeggen, waar mensen kunnen picknicken en waar kinderen kunnen spelen. Daar moet het gras kort zijn. Maar is dat op elke plek wel nodig? Als we nu samen met buurtbewoners gebieden aanwijzen waar we het gras bepaalde perioden niet gaan maaien, dan komt dat de biodiversiteit ten goede, maar betrekken we ook de buurtbewoners bij de natuur in hun eigen wijk en helpen ze mee om de natuur een handje te helpen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar aan gaan werken.”

In de gemeenteraad is al meermaals aandacht gevraagd voor het maaibeleid, waar ook al verschillende stappen zijn gezet. Maar volgens de fractie van de Partij voor de Dieren blijft er veel werk aan de winkel.