Velocitas blijft winnen, periode voor Be Quick, pak slaag Groninger Boys

Foto Andor Heij. Voetbal

In de derde klasse C van het zaterdagvoetbal pakte Be Quick de tweede periodetitel. Koploper Velocitas blijft winnen. In de vijfde klasse D verloor koploper VVK en viel de enorme nederlaag van Groninger Boys op.

Be Quick 1887 verzekerde zich van de tweede periodetitel in 3C door hekkensluiter Glimmen met 3-0 te kloppen. Gino Fokkens scoorde twee keer, Frank van Veen één keer. De achterstand op koploper Velocitas is acht punten. Velocitas won in en tegen Noordwolde met 5-1. Quinn Mekel maakte er drie.

De overige clubs uit de gemeente Groningen die in actie kwamen verloren: Helpman – Loppersum 0-1, Holwierde – Omlandia 3-1 en Groen Geel – FC Zuidlaren 2-3. HFC’15 is derde in deze klasse, Groen Geel zesde, Omlandia achtste en Helpman negende.

In de vierde klasse C speelde alleen Amicitia VMC, dat thuis met 2-1 verloor van Rood Zwart Baflo. Amicitia is elfde.

In de vijfde klasse D verloor koploper VVK thuis met 5-3 van FC Assen. VVK blijft toch eerste. Haren dat niet speelde volgt op een punt. Groninger Boys kreeg uit tegen Westerkwartier met maar liefst 13-0 aan de broek. Blauw Geel’15 won ruim van Tynaarlo: 5-0. Potetos verloor met 1-0 van Beilen en GRC Groningen kreeg een 4-0 nederlaag tegen VAKO te slikken.

In de vijfde klasse E ontving TEO in Ten Post GEO uit Garmerwolde. GEO won met 6-0 met drie doelpunten van Rolf van der Tuuk. GEO is zesde, TEO twaalfde.

