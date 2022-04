Veel vermiste katten in Groningen: ‘Verbaasd en verdrietig over ongecastreerde dieren die naar buiten worden gelaten’

nieuws

Foto: Mabel Amber via Pixabay

Bij de Dierenambulance Groningen komen de laatste weken veel meldingen binnen over vermiste katten. De dierenambulance vraagt Groningers daarom om in deze periode extra op hun ongecastreerde dieren te letten en ze niet naar buiten te laten.

“Dit is een goed bedoelde waarschuwing”, schrijft de Dierenambulance donderdagmiddag op haar Facebook-pagina. “We zijn elk jaar weer verbaasd en verdrietig over de hoeveelheid ongecastreerde katers en poezen die naar buiten worden gelaten, met alle gevolgen van dien.”

De lente betekent voor de dierenambulance een hausse aan meldingen over vermiste en aangereden katers en poezen. Ongecastreerde of gesteriliseerde dieren krijgen in deze periode veel last van hun hormonen. “Ongecastreerde katers worden roekeloos in hun zoektocht naar een krols vrouwtje en vechten met rivalen. Poezen worden belaagd door katers en verstoppen zich en durven niet meer naar huis”, schrijft de hulpdienst. Daarnaast kunnen vechtende katers snel ziektes overbrengen en moeten veel jonge poezen hun bevalling met hun leven bekopen.

Net als de dierenambulance maken ook de asielen zich weer op voor het ‘kittenseizoen’, maar wel tegen wil en dank: “Wees lief voor jullie geliefde katten en laat ze castreren voor ze naar buiten gaan. Als ze dan toch naar de dierenarts gaan, laat ze gelijk even chippen en vergeet deze ook niet goed te registeren.”