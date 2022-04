Veel verkeersdrukte en langzaam rijden in Stad door afsluitingen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op verschillende plekken in de stad hebben automobilisten zondag te maken met vertraging en langzaam rijden. Bij Combinatie Herepoort is er niet een specifieke oorzaak bekend.

Zo staat halverwege de middag het verkeer vast op de Hereweg dat richting de binnenstad rijdt. Ook op de Sontbrug staat een lange rij auto’s. Uit informatie van Groningen Bereikbaar blijkt dat het met name rond de binnenstad druk is. Het gaat bijvoorbeeld om de Griffeweg, Stationsweg en Eendrachtskade waar het langzaam rijden is. Elders in de stad is het druk op het Boterdiep en de J.C. Kapteynlaan.

Geen duidelijke oorzaak

Bij Combinatie Herepoort is er niet een duidelijke oorzaak bekend: “Wat we de afgelopen week zien is dat het op bepaalde routes drukker is”, vertelt omgevingsmanager Bert Kramer. “Dat hadden we ook voorzien. De huidige afsluiting van het Julianaplein treft het meeste verkeer. Wel hebben we gezegd dat we geen extra maatregelen treffen. Dit omdat we zien dat we nog altijd te maken hebben met een verkeersreductie van twintig procent en ook omdat we denken dat het een kwestie van gewenning is. Waarom het specifiek vandaag druk is, daar heb ik geen informatie over ontvangen. Bij ons is daar in ieder geval niets over bekend.”

Operatie Julianaplein

Operatie Julianaplein bevindt zich momenteel in de vijfde fase. Daarbij is het Julianaplein vrijwel volledig afgesloten. Alleen verkeer van Drachten richting Assen en vice versa kan van het knooppunt gebruik maken. Het overige verkeer wordt omgeleid. Volgens Kramer is het belangrijk dat omleidingsroutes gevolgd worden, en dat mensen zoveel mogelijk voor de fiets of het openbaar vervoer kiezen.