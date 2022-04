Veel rookontwikkeling bij brand in kelderbox portiekflat Vinkhuizen

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een kelderbox onder een portiekflat aan de Aluminiumstraat in de Groningse wijk Vinkhuizen heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond middernacht binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Toen de brandweer arriveerde kwam er flinke rookontwikkeling uit de kelderbox”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “Brandweerlieden zijn met ademluchtbescherming de kelderbox ingegaan en hebben daar een blussing uitgevoerd. Verschillende materialen die in de box lagen opgeslagen werden naar buiten gebracht.”

Binnen een half uur was de brand onder controle. Voor zover bekend hoefden er geen bewoners geëvacueerd te worden, hoewel wel verschillende bewoners van de portiekflat buiten op straat stonden. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.