Veel belangstelling voor landing Canadees militair vrachtvliegtuig op Eelde

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De landing van één van de grootste militaire vrachtvliegtuigen ter wereld op Groningen Airport Eelde kon zaterdag op flink wat belangstelling rekenen.

“Afgelopen week deed het toestel Eelde ook aan”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening. “Toen was er ook belangstelling, maar nu waren er duidelijk veel meer mensen naar het vliegveld gekomen. Ik denk dat het komt omdat veel mensen vandaag een vrije dag hebben, en ook niet onbelangrijk, het tijdstip. Afgelopen week was het in de avond, vandaag landde het toestel even na het middaguur.”

Boeing C-17A

Het toestel is een Boeing C-17A Globemaster III van de Canadese luchtmacht. Het is een een strategisch transportvliegtuig dat in staat is om snel troepen en goederen te vervoeren en af te leveren. Het is bijvoorbeeld groot genoeg om een Chinook-helikopter te vervoeren. Afgelopen zomer bleek het toestel in staat te zijn om 823 personen te vervoeren bij een evacuatievlucht vanuit Afghanistan.

Frisian Flag

Het vliegtuig doet deze weken Eelde aan vanwege de grote internationale luchtmachtoefening Frisian Flag, die gehouden wordt op luchtmachtbasis Leeuwarden. Met het toestel worden voorraden en onderdelen aangeleverd.

Bekijk hier de landing van het toestel: