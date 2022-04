Veel belangstelling om tattoo te zetten in strijd tegen menstruatiearmoede

nieuws

Bij Mermaids Grave Tattoo aan de Nieuweweg in de stad hebben zaterdag veel mensen van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een tattoo te zetten in de strijd tegen menstruatiearmoede.

“Ze hadden voor deze dag speciale flashes ontworpen die geplaatst kunnen worden”, vertelt OOG Tv-verslaggever Paul Blom. “Dan moet je denken aan verschillede vrouwenfiguren, maar ook flashes die uit tampons of maandverband bestonden. Ik was er in het begin van de middag en toen waren er verschillende mensen die een tattoo lieten zetten. De grootste drukte hadden ze in de ochtenduren gehad. Er was onder andere een meneer langsgeweest die nog geen enkele tattoo had, maar er nu speciaal één had laten zetten omdat hij het een belangrijk onderwerp vindt.”

De opbrengst van het zetten van tattoos werd zaterdag gedoneerd aan Esther Smid. Smid runt in de wijk Beijum een weggeefkast met verzorgingsartikelen. Dit initiatief is gestart omdat Smid weet hoe duur verzorgingsartikelen kunnen zijn. Zo heeft één op de tien vrouwen in Nederland soms geen geld om een pakje maandverband te kopen. n dat er op sommige momenten gekozen moet worden tussen een brood of een pak tampons. Bij de weggeefkast, te vinden aan de Froukemaheerd 231 in Beijum, kunnen vrouwen gratis maandverband en verzorgingsproducten afhalen. Ook kunnen er producten gedoneerd worden.