Veel belangstelling bij in brand steken paasbult Noordlaren

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het paasvuur in Noordlaren, op een terrein aan de Weg naar de Kerkduinen, heeft zondagavond veel mensen op de been gebracht. Rond 20.15 uur ging de bult in de brand.

“Ik schat dat er hier rond de tweehonderd mensen aanwezig zijn”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening. “De organisatie heeft het mooi ingericht met in de nabijheid twee kraampjes waar mensen eten en drinken kunnen kopen. Het vuur brandt goed. En de sfeer is erg gezellig. Veel vrolijkheid en blije gezichten.”

“Drie jaar moeten missen”

Die blije gezichten zijn ook niet zo gek. Door de coronamaatregelen konden de paasvuren in 2020 en 2021 niet gehouden worden. “We hebben het drie jaar moeten missen, maar nu mogen we weer”, liet de organisatie zaterdag al weten. De afgelopen dagen is er hard gewerkt om alles op te bouwen. Mensen konden hout brengen waarmee de bult werd opgebouwd.

Onnen

Ook op verschillende andere plekken in de provincie werden zondagavond paasvuren ontstoken. Maandagavond volgt er nog een paasvuur in Onnen. In Onnen is het vier jaar geleden dat het publiek kon genieten van een paasvuur. Door brandstichting moest de editie van 2019 worden afgelast. De locatie in Onnen is te vinden aan het Zuidveld.