Vastgoedondernemer uit Stad (35) krijgt 35.000 euro boete voor fraude

Foto: Rechtspraak.nl

Een 35-jarige vastgoedondernemer uit Groningen is maandagmiddag bestraft wegens valsheid in geschifte bij twee hypotheekaanvragen. De pandjesbaas krijgt daarom 35.000 boete. Ook had de Stadjer een busje pepperspray in bezit.

Het openbaar ministerie koos ervoor om de zaak zelf af te doen met een strafbeschikking, omdat de feiten al in 2014 en 2016 zijn gebeurd. Volgens het OM was de inschatting dat een rechter geen andere of hogere straf zou hebben opgelegd.

Volgens het Openbaar Ministerie kwamen de feiten in 2020 aan het licht. Toen werd duidelijk dat de vastgoedondernemer in de periode van 1 april 2014 tot 1 mei 2015 een hypotheek heeft aangevraagd voor een pand aan de Korreweg. De ondernemer deed alsof hij het pand zelf zou gaan bewonen, terwijl hij het wilde opsplitsen in vier wooneenheden voor verhuur aan anderen. Daartoe legde hij valse verklaringen overeenkomsten voor, waaruit zou moeten blijken dat hij zijn eigen woning onverhuurd zou hebben verkocht. In 2016 haalde de Stadjer eenzelfde truc uit voor een woning aan de Diamantlaan.

“De verdachte heeft door zijn handelwijze meer financiering ontvangen tegen een lagere rente”, stelt het Openbaar Ministerie. “Dergelijke hypotheken worden verstrekt tegen een hogere rente dan wanneer iemand zelf in het pand gaat wonen. Tevens is de financieringsmogelijkheid geringer. Daar komt bij dat een hypotheek met NHG-garantie eveneens tot een lagere rente leidt.”