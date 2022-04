Vanaf 11 april geen GGD-test meer nodig bij klachten

nieuws

Foto: Alexandra Koch via Pixabay

Vanaf 11 april is het niet meer nodig om bij de GGD een coronatest te doen als mensen klachten hebben. Een zelftest is dan genoeg, zo stelt het Kabinet vrijdagmiddag in haar ‘Langetermijnstrategie voor de aanpak van Covid-19’.

Mensen hoeven vanaf maandag 11 april geen ‘confirmatietest’ meer te doen bij de GGD. Bij klachten is een zelftest dan afdoende, aldus minister Kuipers van Volksgezondheid. De GGD-teststraten zullen niet helemaal verdwijnen, omdat herstelbewijzen en negatieve testen nodig blijven voor reizen. Ook kunnen mensen die niet zelf een test kunnen doen bij de GGD terecht.

Vaccinaties en boosters blijft de overheid gewoon aanbieden aan mensen die dat willen. Die blijven ook gratis. Zelftesten worden echter niet gratis verstrekt door de overheid, zo staat te lezen in de langetermijnvisie van het kabinet.

Meer inzet op preventie en eigen verantwoordelijkheid

De maatregel is één van de methoden waarop het kabinet vanaf nu wil inzetten op preventie van het virus, ook tijdens een nieuwe uitbraak. De samenleving moet zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen bij een nieuwe coronagolf. Ook de horeca, culturele instellingen en bedrijven moeten daar zelf plannen voor opstellen.

Een nieuwe lockdown is het laatste wat het kabinet wil en een open samenleving is het doel van de nieuwe langetermijnstrategie. Maar helemaal uitsluiten van maatregelen kan het kabinet niet garanderen, want het doel van de nieuwe strategie is om de zorg, het onderwijs en de kinderopvang open te houden.