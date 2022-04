Verkeersoverlast in en rond Meerstad door werk aan nieuwe rotonde

nieuws

Foto via Bureau Meerstad

Binnenkort wordt de nieuwe rotonde tussen de Vossenburglaan en de Hoofdweg in Meerstad aangesloten. Dat gaat gedurende een aantal weken zorgen voor verkeersoverlast.

De nieuwe rotonde zou eigenlijk in november al aangesloten worden op het wegennet. Maar koude weersomstandigheden en corona onder het bouwpersoneel zorgden voor een half jaar vertraging. Als alles volgens planning verloopt en de weersomstandigheden meezitten, wordt nieuwe rotonde nu alsnog aangesloten

De werkzaamheden zorgen voor verkeersoverlast, stelt Bureau Meerstad. Komende maandag worden er al borden geplaatst en wordt asfalt aangebracht op de rotonde. Van woensdag 20 tot en met zaterdag 23 april 18.00 uur wordt de zuidelijke kant van de rotonde aangesloten op de Hoofdweg en wordt een tijdelijke weg aangelegd van de rotonde naar de Vossenburglaan. Tijdens deze werkzaamheden moet het autoverkeer van en naar Harkstede vier dagen omrijden via Meerstad (via de Kooilaan en Vossenburglaan).

Van zaterdag 23 april tot en met zondag 15 mei worden de noordelijke en oostelijke kant van de rotonde aangesloten op de Hoofdweg en de Vossenburglaan. Het doorgaand verkeer rijdt vanaf dat moment over de ‘nieuwe’ Borgweg, de Meerstadlaan en de rotonde. Bestemmingsverkeer naar Klein Harkstede kan via de kruising Driebondsweg/Borgweg en de ‘oude’ Borgweg naar Klein Harkstede. In deze periode zijn er tijdens de spits verkeersbegeleiders aanwezig op de kruising om verkeer richting Klein Harkstede veilig te begeleiden.

Tijdens de werkzaamheden is er altijd een verkorte route voor hulpdiensten en openbaar vervoer beschikbaar, zodat er minimale extra aanrijdtijd nodig is. De hulpdiensten en openbaar vervoer zijn hiervan op de hoogte.