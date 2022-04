UMCG zoekt vrijwilligers voor boosterprik met nieuw vaccin tegen corona

nieuws

Samen met TRACER begint het UMCG een studie naar boostervaccinaties met AKS-452, het COVID-19 vaccin van Akston Biosciences. Hiervoor zoekt het ziekenhuis zeshonderd gezonde vrijwilligers tussen de 18 en 85 jaar oud.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het AKS-452 vaccin veilig en goed werkt bij gezonde, ongevaccineerde vrijwilligers. Ook tegen de omikronvariant van het coronavirus biedt het vaccin goede bescherming. Nu wil het ziekenhuis weten of het AKS-452 vaccin goed werkt als boosterprik voor mensen die al een ander vaccin hebben gekregen.

Het Akston vaccin is gebaseerd op een spike-eiwit, dat gefuseerd is met een eiwitfragment van een menselijk antilichaam. In dit type vaccin wordt geen gebruik gemaakt van genetisch materiaal en is dus geen mRNA-vaccin. Het grote voordeel van het Akston vaccin is dat het niet gekoeld hoeft te worden en daardoor makkelijk naar andere werelddelen vervoerd kan worden. Denk daarbij aan derdewereldlanden, waar over het algemeen een lage vaccinatiegraad is.

Aan het onderzoek kunnen zeshonderd gezonde vrijwilligers tussen de 18 85 jaar meedoen. Deelnemers hebben minimaal 3 maanden geleden hun laatste prik gehad en hebben nog geen ander COVID-19 boostervaccin ontvangen. Deelnemers krijgen één dosis van het kandidaat-vaccin toegediend. Bij de deelnemers worden bij elke afspraak de antistoffen gemeten. Zo krijgen ook de deelnemers zelf inzicht in het effect van het vaccin gedurende de duur van de studie.

Meer informatie over het onderzoek staat op de website van het UMCG.