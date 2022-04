Twee mannen op heterdaad betrapt bij fietsendiefstal op Hoendiep; politie zoekt eigenaren

nieuws

Foto via Instagram Politie Groningen-Centrum

Agenten van het basisteam Groningen-Centrum van de politie hebben donderdagavond twee mannen aangehouden bij het Hoendiep. De politie verdenkt hen van fietsendiefstal.

De mannen waren bezig met het overladen van fietsen op een aanhangwagen. Beide mannen zijn door de politie ingesloten.

De politie is nu op zoek naar de eigenaren van de fietsen. Mogelijk kunnen deze mensen de politie verder helpen in het onderzoek.

Herken je een van deze fietsen of weet je van wie de fietsen zijn? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of meld je bij de receptie van politiebureau Rademarkt. Vermeld daarbij zaaknummer 2022080595.

