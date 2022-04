Twee Groningers verdacht van betrokkenheid bij grootschalige oplichting

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft medio januari een 34-jarige man en een 34-jarige vrouw uit de gemeente Groningen aangehouden voor betrokkenheid bij grootschalige online-oplichting.

De twee Groningers zouden hebben meegewerkt aan het buitmaken van grote geldbedragen bij veertien mensen. In totaal gaat het volgens de politie om meer dan tweehonderdduizend euro. De hoofdverdachte in deze zaak, een 34-jarige man uit Winschoten, zit nog steeds vast. De twee Groningers zijn inmiddels vrijgelaten, maar blijven wel verdachte.

De oplichting zou al langere tijd plaatsvinden via online aanbieders van kluswerkzaamheden. De Winschoter wordt ervan verdacht dat hij aanbetalingen voor klussen in ontvangst heeft genomen, maar vervolgens geen diensten heeft geleverd. Uit het politieonderzoek bleek dat er mogelijk sprake was van meerdere gedupeerden uit Tynaarlo, Groningen, Tzum, Twijzelerheide, Woldendorp, Delfzijl, Veendam, Burum en Zaandam.

Het onderzoek is inmiddels afgerond en het dossier is opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.