Trudy Oosterhuis wint publieksprijs Hendrik de Vriesstipendium

Wethouder Berndt Benjamins (D66) van Cultuur reikt de prijs uit aan Trudy Oosterhuis. Foto: Niels Knelis

Beeldend kunstenaar Trudy Oosterhuis is zondag winnaar geworden van de publieksprijs van het Hendrik de Vriesstipendium. De prijs werd uitgereikt door wethouder Berndt Benjamins (D66) van Cultuur.

Voor het Hendrik de Vriesstipendium waren door een jury zeven Groninger beeldende en literaire talenten genomineerd. Bij Beeldende Kunst ging het om behalve Oosterhuis om Marnix Sixma, Davey Smand, Jessie Tam en Leonard Witte. In de categorie Literatuur waren Ivo Smit en Maartje Terpstra genomineerd. De jury, onder leiding van voorzitter Agnes Winter, adviseerde het College van B&W om twee van hen tot winnaar te benoemen. In december vorig jaar kregen Leonard Witte en Ivo Smit het Hendrik de Vriesstipendium uitgereikt.

Publieksprijs

Na deze uitreiking kon er tot 10 januari door het publiek online gestemd worden voor de genomineerden voor de publieksprijs. Trudy Oosterhuis wist met 49% van de stemmen te winnen. Het Hendrik de Vriesstipendium is samen met het George Verbergstipendium (beeldende kunst) en het Andrea Elkenbracht Fonds (klassieke en moderne muziek) onderdeel van het talentontwikkelingsprogramma van de gemeente Groningen.

Trudy Oosterhuis

Trudy Oosterhuis groeide op in Hornhuizen. In 2017 studeerde ze af aan de Academie Minerva in de richting Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Tegenwoordig werkt ze vanuit een atelier dat gevestigd is in een voormalige koestal in Thesinge. Materialen fascineren haar mateloos en staan dan ook centraal in het werk dat ze maakt, waarbij ze materialen uit hun context haalt. Met het winnen van de publieksprijs wint Oosterhuis een geldbedrag van 1.000 euro dat ze kan gebruiken voor de ontwikkeling van haar carrière. Dat is ook precies wat Oosterhuis wil: “Mijn doelstelling is om een vorm te vinden die zowel binnen als buiten de tentoonstellingsruimte geplaatst kan worden zodat ik in de toekomst ook deel kan nemen aan buitenexposities en mijn werk voor een groter publiek toegankelijk kan maken. Ik hoop hiermee voor publiek de drempel voor een bezoek aan een tentoonstellingsruimte weg te nemen.”