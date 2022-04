Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle houden langer last van werk bij Hoogeveen

nieuws

Foto: Rob Dammers - America NSR VIRMm 9516, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109578156

De treinvrije periode van 7 tot en met 23 mei is niet genoeg om de werkzaamheden aan de spoorboog bij Hoogeveen af te krijgen. Daardoor moeten treinreizigers tussen Groningen en Zwolle langer wachten op de 75 seconden tijdwinst op het traject en volgt er een tweede periode waarin reizigers een stuk met de bus af moeten leggen.

Dat meldt RTV Drenthe vrijdagmiddag.

ProRail had gehoopt dat de werkzaamheden in de treinvrije periode af zouden komen, maar dat valt door ‘naweeën van corona’ in het water. Er is niet genoeg materiaal leverbaar om de werkzaamheden op tijd af te krijgen. Daarom is een tweede treinvrije periode nodig bij Hoogeveen. Wanneer dat is, kan ProRail nog niet zeggen. De spoorbeheerder hoopt in ieder geval niet nog eens twee weken nodig te hebben.

Als de spoorboog bij Hoogeveen is aangepast, kunnen treinen hier sneller langsrijden. Nu rijden de treinen nog tachtig kilometer per uur over de spoorboog, maar dit kan in de toekomst met honderdveertig km/u. Dat betekent dat reizigers tussen Groningen en Zwolle een minuut en vijftien seconden korter onderweg zijn.

Tijdens de treinvrije periode in mei zet de NS stop- en snelbussen in tussen Groningen en Meppel. Reizigers moeten daardoor rekeningen houden met een half uur extra reistijd.