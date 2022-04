Tot zaterdagochtend maar één trein per uur tussen Stad, Roodeschool en Eemshaven

nieuws

Foto: Ramon Vreeman

Arriva zag zich vrijdag genoodzaakt om het treinverkeer tussen Groningen, Roodeschool en de Eemshaven te beperken. Tot zaterdagochtend 01.00 uur rijdt er slechts één trein per uur tussen de twee Groningse plaatsen.

Arriva stelt dat de tijdelijke verandering in de dienstregeling komt door ‘onvoorziene omstandigheden’ en ‘logistieke beperkingen’. Een woordvoerder liet vrijdagmiddag aan RTV Noord weten dat ziekte onder het personeel de aanleiding is voor de aanpassing.

In eerste instantie verwachtte Arriva dat de beperking in het treinverkeer tussen Groningen en Roodeschool tot vrijdagavond 19.00 uur zou duren. Inmiddels verwacht de treinvervoerder dat er tot zaterdagochtend 01.00 maar één trein per uur rijdt op het traject.

Tot die tijd rijden er bussen tussen Groningen, Groningen Noord, Winsum, Baflo, Warffum, Usquert, Uithuizen, Uithuizermeeden en Roodeschool.