Tot komende zomer niet alle activiteiten mogelijk in zwembaden, De Parrel in meivakantie dicht”

Foto: 112groningen.nl

Door personeelsproblemen kunnen tot komende zomer niet alle activiteiten in de Groningse zwembaden worden aangeboden. Zwembad De Parrel is in de meivakantie noodgedwongen dicht. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport spreekt van een erg onplezierige mededeling.

Jongman deed de mededeling woensdag tijdens het Politieke Vragenuur. “We hebben u als gemeenteraad regelmatig geïnformeerd over de personeelstekorten waar we mee te maken hebben binnen onze zwembaden. Door de coronapandemie is er sprake van ziekte en ook hebben we te maken met verloop van personeel. Deze trend speelt ook landelijk. De afgelopen periode hebben we ons enorm ingezet om gekwalificeerde mensen te vinden, of om deze op te leiden. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Maar helaas constateren we ook dat door de krapte van de afgelopen periode veel personeel overbelast is, waardoor er minder mensen ingezet kunnen worden.”

“In de meivakantie dicht”

Jongman vertelt verder: “Heel specifiek betekent dit dat we maar beperkt kunnen beschikken over mensen met bepaalde specialistische kennis waardoor we niet alle activiteiten aan kunnen bieden. Er moet dan gedacht worden aan bijvoorbeeld aqua sport, het zwemmen van baantjes en zwangerschapszwemmen. Dit betekent dat we tot de zomervakantie bepaalde activiteiten in de avonduren in onze zwembaden moeten schrappen, zodat andere activiteiten, zoals het aanbieden van zwemlessen, wel door kunnen gaan. Daarnaast hebben we moeten besluiten om zwembad De Parrel in de meivakantie te moeten sluiten, zodat er genoeg personeel is om andere zwembaden open te houden.” Volgens de wethouder wordt gekeken hoe er een oplossing kan worden geboden aan kinderen uit de omliggende wijken. Volgens Jongman blijven de zwembaden Kardinge, Helperpad en Ten Boer open.

Compensatie

Raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen: “Er zijn mensen die een abonnement hebben, die kaartjes hebben gekocht. Nu de activiteiten stop worden gezet, worden zij wel gecompenseerd?” Jongman: “Zeer zeker. Er wordt gecompenseerd, net zoals we dat ook tijdens de coronacrisis deden toen de zwembaden vanwege de coronamaatregelen dicht moesten.”