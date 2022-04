Tot en met weekend veel zon in Groningen; daarna meer wolken en kans op spatje regen

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende drie dagen brengen Groningen flink wat zon en relatief hoge temperaturen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis lopen de temperaturen in het zuiden van de provincie op tot 18 graden, maar waait er wel een vrij krachtige wind uit het (zuid)oosten. Na het weekend stroomt er echter koelere lucht binnen in de provincie.

Volgens Kamphuis begint vrijdag met flink wat zon, maar neemt de bewolking in de middag toe. “Het wordt 13 graden in het noorden van de provincie tot 17 of 18 in het zuidoosten”, aldus Kamphuis. “De oostenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5.”

Ook zaterdag heerst er in Groningen een forse wind, die volgens Kamphuis in het Waddengebied kan oplopen tot windkracht 6: “Maar het is zaterdag wel zonovergoten. Het wordt 13 tot 18 graden met de hoogste waarden weer in het zuidoosten van de provincie. Zondag wordt het 13 of 14 graden. Dan zijn er flinke zonnige perioden met een paar vriendelijke wolken. Nog altijd waait er een vrij krachtige en in het kustgebied krachtige wind.”

Daarna stroomt er koelere lucht ons gebied binnen, vertelt Kamphuis: “De maximumtemperatuur komt maandag en dinsdag rond 12 of 13 graden te liggen. Verder komt er meer bewolking voor en is er (vooral op maandag) kans op een spatje regen.”

“Koningsdag lijkt met 11 of 12 graden nog wat frisser te verlopen”, besluit de OOG-weerman. “ Op veel zon hoeven we waarschijnlijk niet te rekenen en de kans op een spetterbuitje blijft aanwezig zodat een wat kille Koningsdag op de loer ligt. Wel gaat de wind na maandag aan de ketting.”