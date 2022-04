Topdrukte bij ijscoboeren op zonnige Paasmaandag: “Veel animo voor Coupe Advocaat”

nieuws

Met een blauwe lucht, veel zon en temperaturen rond de 19 graden verliep Paasmaandag aangenaam waarbij veel mensen er op uit trokken. Bij ijscoboeren in de gemeente was het topdrukte.

“Het was een drukte van belang vandaag”, vertelt Axel van Toscana IJssalon aan de Folkingestraat. “Zo rond 14.00 uur begon het echt op gang te komen, en tot 17.00 uur bleef het druk. Hoeveel bezoekers we gehad hebben? Ik denk honderden. Er stonden hier op een gegeven moment lange rijen voor de deur. En al die mensen kwamen om een lekker ijsje te scoren. Vooral de smaak limoen basilicum was in trek, maar ook andere smaken gingen veelvuldig over de toonbank.”

Italini Haren: “Mensen willen geen koffie, alleen maar ijs”

Ook drukte bij Italini aan de Rijksstraatweg in Haren. “Honderden klanten is misschien overdreven, maar we hebben toch zeker tientallen mogen verwelkomen”, vertelt Josefien. “Het loopt de hele dag ook door. Het is vanochtend begonnen, en nu richting 18.00 uur is het nog steeds druk. Wat we vandaag vooral verkopen? Alleen maar ijs en helemaal geen koffie. Wij schenken hier ook koffie, maar daar hebben de mensen vandaag geen zin in. En bij ijs gaat het eigenlijk alleen om schepijs dat verkocht wordt.” De medewerkster geniet ondertussen met volle teugen: “De mensen hebben een vrije dag, hebben een glimlach op hun gezicht. En we hebben natuurlijk ontzettend veel geluk met het prachtige weer vandaag. Voor mij is het ook helemaal niet vervelend om aan het werk te zijn.”

IJsboerderij De Onnerpolder: “Mensen vertrekken met een grote glimlach op hun gezicht”

Bij IJsboerderij De Onnerpolder aan de Dorpsweg in Onnen had men aan aandacht ook geen gebrek. “We hebben een drukke dag er op zitten”, vertelt een medewerkster. “Ik denk dat we toch wel zeker 150 klanten hebben gehad, dat is exclusief gezinnen. En daar zijn we natuurlijk super tevreden mee. Het is al een cadeau dat we zulk geweldig mooi weer hebben, maar dat mensen juist bij ons langs komen om een ijsje te kopen, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Het ijs dat we het vaakst verkocht hebben? De Coupe Advocaat. Dat is wel een beetje onze specialiteit, die we eigenlijk ook alleen met Pasen hebben. De gele kleur van de advocaat past ook goed bij deze dagen. De mensen komen hier met een glimlach binnen en als ze vertrekken is hun glimlach nog groter. Dat is toch mooi?”

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het ook de komende dagen mooi lenteweer.