Tien jaar cel en tbs met dwang geëist tegen verdachte van moord op Hoogkerker tiener

Tien jaar cel en ongelimiteerde terbeschikkingstelling (TBS) met dwangverpleging. Deze straf eiste het Openbaar Ministerie maandagmiddag tegen Bart J. De 24-jarige Groninger bekende dat hij Dinant Paré vorig jaar juni heeft gedood in de Albert Heijn-supermarkt in Hoogkerk.

Volgens het OM staat onomstotelijk vast dat J. de 14-jarige Paré van het leven heeft beroofd. Volgens de officier van justitie was er geen sprake van een ‘waas’ of ‘opwelling’ ten tijde van de moord. Het OM wil J. dan ook veroordeeld zien voor ‘moord met voorbedachten rade’. Volgens het OM is een langdurige celstraf op zijn plaats voor J., hoewel de officier de strafeis matigde vanwege de sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte.

Volgens het OM is de 14-jarige Dinant ‘op brute wijze van het leven beroofd: “Zijn laatste momenten moeten bijzonder angstig zijn geweest. Zijn moeder moest hem alleen laten terwijl Dinant werd gereanimeerd, het ergste wat een moeder kan overkomen.”

Verdachte zit geboeid in de rechtszaal

Hoewel verdachte Bart J. zelf weinig kwijt wil over de details van 6 juni vorig jaar, noemt de 24-jarige Groninger het ‘een dag waarop iets vreselijks is gebeurd: “Het had ook anders kunnen lopen als ik anders had gehandeld. Dan had ik gewoon naar mijn tent moeten fietsen met dat mes in de verpakking,” vertelt J.

Volgens J. verkeerde hij in een waas of een psychose, ten tijde van de moord op Dinant. “Ik kende hem niet. Het ging gewoon echt heel slecht met mij. Meerdere therapeuten hebben gezegd dat ik ziek in mijn hoofd was. En dat blijkt”, aldus J. De Groninger stelt dat hij depressief was en speelde met de gedacht om zichzelf van het leven te beroven: “Gedachten dat je jezelf wel wil verwonden, maar dat je toch denkt dat je een ander wil verwonden.”

De Groninger kreeg hulp aangeboden door een veelvoud aan instanties voor zijn problemen, maar deze sloeg hij af. Ten tijde van het incident woonde J. in een tent in het Stadspark, omdat hij niet meer thuis mocht wonen. “Mijn ouders waren bang voor mij. Ik had nog een goed gesprek met mijn vader (op de dag dat hij Dinant doodstak, red.), maar die ging weer naar huis en ik voelde me weer kut”.

Pieter Baan Centrum adviseert TBS

Volgens onderzoekers van het Pieter Baan Centrum lijdt J. aan verschillende stoornissen en werden deze verergerd door zijn drugsgebruik. De onderzoekers noemen J. dan ook sterk verminderd toerekeningsvatbaar en stellen dat de kans op herhaling groot is.

OM: ‘Langdurige, intensieve behandeling is nodig’

Die eis neemt het OM dan ook over. Een langdurige gevangenisstraf is volgens het OM op zijn plaats, aldus de officier. Het OM eist dan ook een celstraf van tien jaar en TBS met dwangverpleging tegen J. Het OM vraagt, naar eigen zeggen, om een lagere straf dan normaal vanwege de sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte. Maar ‘ongelimiteerde TBS’ is wel op zijn plaats.

“Als verdachte onbehandeld terug in de maatschappij zou komen, zijn de geweldsrisico’s hoog”, aldus de officier. “ Zelfs in detentie zonder behandeling zou het risico op geweld hoog zijn. Een langdurige, intensieve behandeling op hoog beveiligingsniveau is nodig.”

Naast een straf voor moord met opzet wil het OM ook een schadevergoeding voor een aantal nabestaanden en een getuige. Maar ook de officier benadrukt dat dit het verlies van Dinant nooit kan compenseren.

Raadsvrouw verdachte: ‘Kortdurende gemoedsopwelling’

De advocaat van J. schets een ander beeld. Volgens de raadsvrouw is er geen sprake van een vooropgezet plan. De advocate stelt daartoe dat er geen link was tussen de verdachte en het slachtoffer. Het is volgens de advocaat niet aan de orde dat de verdachte de gelegenheid had om na te denken over zijn acties. “Alles wijst erop dat hij heeft gehandeld in een kortdurende gemoedsopwelling”, aldus de raadsvrouw. “Ook kon mijn client niet onbelemmerd nadenken over de gevolgen van zijn daad, vanwege zijn stoornissen.”

De advocate vraagt dan ook om slechts drie jaar gevangenisstraf, maar wel met TBS. Volgens de advocate van J. was er slecht beperkte hulp voor de verdachte: “Ik wil zeker niet zeggen dat het incident voorkomen had kunnen worden, maar het was zeer zeker niet uitgesloten als hij eerder behandeling had gekregen,”

Uitspraak over een maand

De verdachte kreeg zoals gebruikelijk het laatste woord. “Ernstige dingen heb ik vandaag gehoord. Het is raar hoe je je leven in 30 seconden kan verpesten. Dat wou ik alleen even zeggen.” Daarop werd de inhoudelijke behandeling van de zaak beëindigd. De rechter zal op 16 mei uitspraak doen tegen de verdachte.