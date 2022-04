Ten Boer pakt uit op Koningsdag met vrijmarkt en mini-concert: “We hebben er veel zin in”

nieuws

Foto Andor Heij

Met Koningsdag kun je woensdag te kust en te keur als het gaat om activiteiten. Zo kun je bijvoorbeeld naar Ten Boer. Volgens Els Gelling een dorp dat je woensdag absoluut moet bezoeken.

Hoi Els! Wat gaat er woensdag gebeuren?

“Ik ben voorzitter van muziekvereniging Volharding Ten Boer en voor ons is het morgen een bijzondere dag. We geven ons eerste concert sinds lange tijd. Door de coronacrisis hebben we lange tijd niets gekund, maar morgen mogen we eindelijk weer eens voor publiek spelen. Het betekent gelijk de vuurdoop voor onze nieuwe dirigent, en ook voor een aantal leden is het de eerste keer dat ze voor publiek mogen spelen.”

Koningsdag in Ten Boer wordt georganiseerd door Dorpsbelangen Ten Boer waarbij jullie dus een onderdeel van het programma zijn …

“Klopt. Het programma begint om 10.00 uur in het centrum van het dorp. De wethouder gaat een toespraak houden en daarna gaan wij het Wilhelmus spelen. Vervolgens gaan wij een mini-concert geven. Tijdens dit concert gaan we ook twee leden een onderscheiding geven. Zij zijn respectievelijk 25 en 50 jaar actief binnen onze vereniging, en eigenlijk hadden ze die onderscheiding allang moeten hebben, maar ja, corona gooide roet in het eten.”

Een mini-concert. Wat kunnen we verwachten?

“Dorpsbelangen heeft het centrum mooi aangekleed. Ze hebben een tent geplaatst waar wij als fanfare onder kunnen zitten. Voor het publiek is er koffie, thee en wat lekkers. En wij gaan een aantal nummers ten gehore brengen. Op het repertoire onder andere de William Blueheart Mars, Sailing van Rod Stewart, een ABBA Gold compilatie met verschillende liedjes van ABBA, Radar Love van Golden Earring en we gaan een medley spelen van verschillende Doe Maar-liedjes. Dat hadden we al langere tijd op het programma staan, en het is nu wel heel bijzondere dat dit samen valt met het overlijden van Henny Vrienten. We willen dit morgen ook aan hem gaan opdragen.”

Muzieknummers speel je niet zo maar even. Jullie hebben waarschijnlijk de afgelopen periode heel veel gerepeteerd …

“Het is leuk dat je dat vraagt, want dat was dus best wel een dingetje. In februari werden de coronamaatregelen versoepeld en toen konden we weer repeteren. Maar het coronavirus is niet weg. We hebben nog regelmatig te maken met leden die ziek zijn. Maar ondanks alles is het gelukt, en we denken morgen iets heel leuks neer te kunnen zetten.”

Als je je oor te luister legt in het land dan hoor je verhalen dat muziekverenigingen het qua ledenaantallen niet makkelijk hebben …

“Dat speelt hier ook. We hebben in onze fanfare 23 leden. In de malletband is het nog dramatischer, daar hebben we zes leden. Hoe dat komt? Het verloop in ledenaantallen is groot. Jonge leden haken snel af vanwege studie en andere verleidingen. Anderen raken gedemotiveerd omdat het spelen op een instrument best wel wat energie en tijd vergt. Oudere leden haken af vanwege verhuizingen of andere redenen. Gelukkig hebben we onlangs weer wat nieuwe leden aan ons kunnen binden. Maar we kunnen nog zeker nieuwe leden gebruiken.”

En jullie willen ook proberen om kinderen te enthousiasmeren hè?

“Klopt. We gaan een basisschoolproject doen op De Fontein hier in het dorp. Dertig kinderen kregen zes weken lang de mogelijkheid om een instrument te gebruiken. Dit wordt begeleid door onze dirigent. Met dit project hopen we dat kinderen te enthousiasmeren en dat ze blijven hangen.”

Maar eerst morgen. Volgens mij kijken jullie er heel erg naar uit …

“Absoluut. We hebben er heel veel zin in. Ik begrepen dat het droog blijft, hopelijk breekt het zonnetje ook nog even door. En dan gaan we in Ten Boer er een hele mooie dag van maken.”

Koningsdag in Ten Boer begint om 10.00 uur met het spelen van het Wilhelmus en een mini-concert van Volharding. In de middag vanaf 13.00 uur is er een kindervrijmarkt. Ook zijn er springkussens en kunnen kinderen er gratis geschminkt worden.