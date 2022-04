Ten Boer maakt zich op voor Koningsspelen: “Eerste gezamenlijke activiteit”

nieuws

Foto; Kids2B

Klimmen, klauteren, dansen en springen. Komende vrijdag staan de Koningsspelen op het programma. In Ten Boer belooft het een erg bijzondere editie te worden.

“We verheugen ons er enorm op”, vertelt directeur Ellen Meijer van basisschool De Fontein. “En dat komt omdat het onze eerste gezamenlijke activiteit gaat worden. In 2020 zijn we in het nieuwe Kindcentrum getrokken samen met basisschool De Huifkar en Kids2b. Het idee is altijd geweest om samen op te gaan trekken. Door de coronamaatregelen was dat de afgelopen twee jaar onmogelijk. En nu kunnen we dan eindelijk samen een activiteit organiseren. Heel erg leuk!”

Oudercommissies

Meijer benadrukt dat de scholen weliswaar onder hetzelfde dak zitten maar dat ze qua structuur gescheiden van elkaar zijn. “Bij verschillende activiteiten willen we echter gaan samenwerken. Dit betekent ook dat de oudercommissies van de scholen met elkaar om tafel gaan om te kijken hoe dit op een zo’n leuk mogelijke manier georganiseerd kan worden, en op welke plekken ouders ingezet moeten worden om alles in goede banen te leiden. Die samenwerking is natuurlijk heel erg leuk.”

Sporten

En er staat een vrolijk programma te wachten: “Het is de tiende editie van de Koningsspelen. De bedoeling is dat alle kinderen, en dan hebben we het over zo’n 450 kinderen, zich ’s ochtends om 09.00 uur verzamelen op het plein om daar een openingsdans te gaan doen. Eigenlijk is dit een beweegdans die uitgevoerd gaat worden met een speciaal lied. De jongste groepen gaan daarna naar de skeelerbaan om daar allemaal activiteiten te doen. Je moet dan denken aan spellen als ‘pionnenroof’, ‘koningsbal’ en een estafettespel. De oudere groepen gaan in de middag zich aan allerlei sportactiviteiten wagen als een stormbaan, fitness en hiphop.”

“Koning Willem Alexander en koningin Máxima zijn welkom”

Nu is het zo dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima ook altijd scholen bezoeken. Meijer daarover: “Ik heb geen bericht gehad dat ze bij ons langs gaan komen. Het Noorden is ook ver weg hè? In het verleden heb ik zelf wel eens de rol van Beatrix gespeeld, toen zij nog koningin was. Maar dat was het net niet helemaal. Dus mocht de koninklijke familie dit lezen, de deur staat bij ons open.”