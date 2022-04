Technisch defect zorgt voor rookontwikkeling in Van Mesdagkliniek

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Hulpdiensten moesten zaterdagmiddag in actie komen vanwege een mogelijke brand in de Van Mesdagkliniek aan de Helperlinie. Niemand raakte gewond.

De melding van de brand kwam rond 15.15 uur binnen waarop direct drie tankautospuiten ter plaatse werden gestuurd. “Vanwege de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg rijden we vanaf verschillende kanten aan”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Uiteindelijk zijn er twee wagens ter plaatse gegaan. We zijn in het pand op onderzoek uitgegaan en daarbij ontdekten we lichte rookvorming in de hal.”

De oorzaak bleek uiteindelijk een technisch defect te zijn. “De lagers van een ventilator bleken kapot te zijn. Dit bleek de oorzaak te zijn van de rookontwikkeling. We hebben de ventilator stilgezet en hebben de zaak overgedragen aan de technische dienst van Van Mesdag. We hebben geen blusacties uitgevoerd.” Volgens Walburg hoefde er ook niemand geëvacueerd te worden.