Suslov en Kasanwirjo ontbreken bij FC Groningen tegen Heracles

FC Groningen mist zondag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo de geschorste Neraysho Kasanwirjo en de nog niet van een blessure herstelde Tomas Suslov.

De trainer van Heracles is Frank Wormuth, die volgend seizoen bij FC Groningen aan het roer staat als opvolger van Danny Buijs.

De belangen zijn groot bij beide clubs. FC Groningen staat met nog vijf wedstrijden te gaan achtste en wil daar minimaal eindigen, want die plek geeft aan het einde van het seizoen recht op play-offs voor Europees voetbal. Heracles staat dertiende en heeft nog enkele punten nodig om zich definitief veilig te spelen.

Voor de wedstrijd neemt doelman Sergio Padt officieel afscheid van FC Groningen, want dat was door de coronamaatregelen nog niet gebeurd. Afgelopen zomer maakte Padt de overstap naar PFK Ludogorets in Bulgarije. Padt speelde 259 officiële wedstrijden voor FC Groningen en pakte daarin de nodige punten voor zijn ploeg.

De wedstrijd begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Edwin van de Graaf.