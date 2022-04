Suslov afwezig bij FC Groningen tegen RKC, Te Wierik vraagteken

sport

Foto: Sportphotoagency.com *Tomas Suslov* of FC Groningen

FC Groningen moet het zondag in de uitwedstrijd tegen RKC uit Waalwijk nog steeds doen zonder middenvelder Tomas Suslov. Hij is al enkele weken geblesseerd, maar is wel op de weg terug.

De wedstrijd tegen RKC komt voor Suslov echter nog te vroeg. Mike te Wierik viel afgelopen zondag tegen Heracles uit met een blessure en is volgens trainer Danny Buijs een twijfelgeval.

De wedstrijd kent grote belangen, want FC Groningen wil de achtste plaats vasthouden, want die plek geeft recht op play-offs voor Europees voetbal. RKC staat vijftiende en heeft de punten hard nodig om zich in de eredivisie te handhaven.

Het duel in Waalwijk begint zondagavond om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.