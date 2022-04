Suikermarkt komend weekend in het teken van ‘Spring is in The Air’

nieuws

Foto: Maartje van der Meulen

Op het voormalige Suikerunie-terrein, bij EM2, vindt komende zondag weer een suikermarkt plaats. Volgens de organisatie staat de markt dit weekend in het teken van ‘Spring is in The Air’.

“We hebben denk ik weer een hele mooie gevarieerde markt weten samen te stellen met tientallen marktkraamhouders”, vertelt Maartje van der Meulen. “Er is een rijk aanbod aan vintage en preloved kleding, meubeltjes, vinyl, sieraden en interieurdecoratie. Ook worden er door creatieve standhouders en kunstenaars zelfgemaakte producten aangeboden, zoals zelf ontworpen kaartjes, zelfgemaakte sieraden, handgemaakte biologische zepen en zelfgebakken taartjes en koekjes en bijzondere kunstwerken.” Tevens zullen er verschillende foodstands te vinden zijn waar broodjes, nachos en pizza’s uit de houtgestookte oven te vinden zijn. Ook is er een koffiecaravan en biologisch steekijs. Op het terras van EM2 zijn drankjes te koop.”

De markt zal opgevrolijkt worden met muziek van Ben the recordman. “Hij gaat guilty pleasures draaien. En wat helemaal leuk is, je mag plaatjes aanvragen. Kinderen kunnen gedurende de markt geschminkt worden.” De organisatie verwacht een gezellige dag. “We zien dat de Suikermarkt in de smaak valt. Bij mensen uit Stad, maar ook vanuit het Ommeland weten men ons te vinden. En dat is super fijn.” De Suikermarkt begint zondag om 11.00 uur. De toegang voor kinderen tot twaalf jaar is gratis, volwassenen betalen 3,50 euro.