Suikerfabriek Vierverlaten stond in top-25 grootste uitstoters van ammoniak

Foto via Google Maps - Streetview

In 2019 stond de suikerfabriek van de SuikerUnie (nu Cosun Beet Company) in Vierverlaten in de top-25 van grootste uitstoters van ammoniak in Nederland. Dat blijkt uit een overzicht vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks).

In 2019 stootte de fabriek in Hoogkerk ruim 38.000 kilo ammoniak uit. Hoewel de fabriek daarmee de top-25 (plek 25) in Nederland haalt, verbleekt de uitstoot wel in vergelijking met de grootuitstoters van Nederland. Zo stootte Rockwool B.V. uit Roermond ruim 259.000 kilo ammoniak uit in 2019. Ook enkele grote veehouderijen in andere delen van het land stootten veel meer ammoniak uit dan de suikerfabriek in Hoogkerk.

De cijfers zijn wel gedateerd voor de fabriek in Hoogkerk. Sinds de overname van de fabriek door Cosun Beet Company in 2020 zijn er in Vierverlaten grote investeringen gedaan om ammoniak in een aantal processen voor een groot deel weg te nemen. Ook droogt de fabriek geen pulp meer op het terrein, waarmee de uitstoot van ammoniak aanzienlijk is teruggebracht.