Studenten spelen benefietvoetbalwedstrijd voor 113

Op het kunstgrasveld van De Knickerbockers werd vrijdagmiddag een bijzondere benefietwedstrijd gespeeld. Bestuurders en actieve studenten van verschillende studentenverenigingen speelden tegen elkaar om geld op te halen voor 113 Zelfmoordpreventie.

De twee teams, bestaande uit bestuurders en actieve studenten van verschillende Groningse studenten- en voetbalverenigingen, speelden in totaal twee keer een half uur tegen elkaar. Bezoekers betaalden allemaal vijf euro entree en de volledige opbrengst van de toegangskaartjes gaat naar 113. “Daarnaast hebben we een derde helft, waarbij we de prijzen van drankjes op gaan stapelen”, besluit Tilstra. “Die winst tellen we op bij het entreebedrag.”

De wedstrijd met de zelfmoordpreventielijn als goed doel is geen willekeurige keuze. Volgens Lijst Sterk-fractievoorzitter Ramon Tilstra, die de wedstrijd samen met de Hanze Studenten Belangenvereniging (HSV) organiseerde, is de coronapandemie van de afgelopen twee jaar ook Groningse studenten niet in de koude kleren gaan zitten. “Velen kampen met problemen”, vertelt Tilstra. “Door geld op te gaan halen voor 113 hopen we meer studenten hulp te kunnen bieden.”

Een uitgebreid interview met Tilstra over de benefietwedstrijd werd afgelopen woensdag door OOG gepubliceerd.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.