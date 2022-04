Studenten laten zien hoe er volgend jaar waterstof gemaakt en getankt wordt op vliegveld Eelde

nieuws

Foto via Groningen Airport Eelde

Eind volgend jaar moet er een installatie draaien op Groningen Airport Eelde, waarmee uit water en zonne-energie waterstof gemaakt kan worden. Drie studenten van het Alfa-college lieten donderdagmiddag alvast zien hoe de luchthaven er dan uitziet.

De maquette werd onthuld ter gelegenheid van de ‘lenteborrel’ op de luchthaven, die dit keer geheel in het teken stond van duurzame luchtvaart. In de maquette is het beoogde ‘waterstof-ecosysteem’ van de luchthaven te zien. De maquette is ontworpen door studenten van de opleiding Technicus Engineering van het Alfa-college. In het schaalmodel wordt verbeeld hoe de groene stroom van het bestaande zonnepark op de luchthaven wordt omgezet in waterstof. Ook is te zien hoe de brandstof vervolgens wordt opgeslagen, verspreid en afgetankt op de luchthaven.

Zowel de luchthaven als de school zijn blij met de geslaagde samenwerking. “Deze kwalitatief hoogwaardige maquette maakt de ambities voor het waterstof-ecosysteem visueel inzichtelijk en is daardoor zeer waardevol”, vertelt Jonas van Dorp, Manager Aviation Marketing & Development van Groningen Airport Eelde. “Het past goed bij onze brede samenwerking met het Alfa-college en binnen ons programma NXT Airport. We zijn de studenten en de docenten zeer dankbaar.” “We zijn blij dat Groningen Airport Eelde ervoor kiest om de samenwerking te zoeken met het onderwijs uit de regio”, vult Astrid Boogers, opleidingsmanager Techniek bij het Alfa-college aan. “Dit project gaf onze techniekstudenten de kans om mee te denken over, mee te doen en leren van innovaties op het gebied van energietransitie.”

Foto: Groningen Airport Eelde